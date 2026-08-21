வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வருமானத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்துவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் புதிய அனுபவம் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்களில் விட்டுக்கொடுத்து வரவைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் வருமானம்கூடக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் பொறுப்பாக கட்சிப்பணிகளை ஆற்றுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். பெண்களுக்கு கணவருடைய அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை ஆசிரியர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.
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