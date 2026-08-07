வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - துலாம்

சமூகத்தில் கெüரவம் கூடும். உற்றார், உறவினர்களிடம் இருந்த பகைமை மறையும். இன்று அதிர்ஷ்டம் கைகூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் தனித்து வியாபாரம் செய்து வருமானத்தைக் கூட்டுவீர்கள். விவசாயிகள் அமோக விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளிடம் கட்சி மேலிடம் அனுகூலமாக நடந்துகொள்ளும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் எதிர்பாராத அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 7, 8.
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