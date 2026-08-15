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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 1:50 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

தொழிலில் தடைபட்டிருந்த காரியங்கள் நிறைவேறத் தொடங்கும். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் கைகூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் சுமை அதிகரித்தாலும், அவற்றைச் செய்துமுடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் கவனத்துடன் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயம் லாபகரமாக அமையும்.

அரசியல்வாதிகள் வெற்றிநடை போடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தினரின் உதவியைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் முயற்சிகளுக்கும் பயிற்சிகளுக்கும் உகந்த பலனைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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