வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - கன்னி

உங்களுக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர்களின் தவறுகளை மன்னித்துவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் மேன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்துவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனைப் பிரதிநிதிகளால் வியாபாரம் உயரும். விவசாயிகள் கறவைமாடுகளை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தத்தைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் கணவரின் அன்பு, பாசத்தைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.