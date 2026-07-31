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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:53 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

தொழிலில் முக்கிய இலக்கை எட்டுவீர்கள். வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் பெயர், புகழ், அந்தஸ்து உயரும். மொத்தத்தில் இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஜாக்பாட் தான்.

உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறும். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் நண்பர்கள் போல் பழகும் எதிரிகளை இனம் கண்டுகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தையும் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகள் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.

மாணவர்கள் புதிய நண்பர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 5, 6.

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