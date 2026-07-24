வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - கன்னி

கடினமாக உழைத்து முன்னேறுவீர்கள். கடமையை கண்ணாக நினைப்பீர்கள். நண்பர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குவீர்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை, செயல்திறன் கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் போனஸ் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பிரசாரத்துக்குப் புதிய திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்குத் திறமைகள் பளிச்சிடும். பெண்கள் பெற்றோரை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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