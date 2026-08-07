வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - கன்னி

வருமானம் இரட்டிப்பாகும். இல்லத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து பெயரெடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளின் பிரதி நிதிகள் பல இடங்களுக்குச் சென்று வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் குத்தகை எடுப்பது போன்ற விஷயங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பிரசாரத்துக்காக நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பணவரவு சீராக இருக்கும். பெண்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் யாவும் நிறைவேறும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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