வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பயணங்கள் மூலம் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் காலநேரத்தை வீணாக்காமல் உழைத்துப் பெருமையடைவீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களை நம்பி கடன் கொடுக்க வேண்டாம். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் நன்மையடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு வருமானம் பல வழிகளில் தேடிவரும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சரியாக நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப்பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 1, 2.
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