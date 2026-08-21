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வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 4:33 pm IST

எதிர்வரும் இடையூறுகளை சாதுர்யமாக சமாளிப்பீர்கள். உங்கள் மதிப்பு, மரியாதைக்கு எந்தக் குறையும் வராது. உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழலை தங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்றிக் கொள்வீர்கள்.

வியாபாரிகள் புதிய யுக்திகளால் வாடிக்கையாளர்களைக் கவருவீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபம் அடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த பலனைக் கொடுக்கும். கலைத் துறையினர் கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் ஆலய வழி பாட்டிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம்-இல்லை.

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