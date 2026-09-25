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வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகிவிடும். வருமானம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிகத்தில் ஈடுபட்டு புதிய பலம் பெறுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமானம் உயர்வாகவே தொடரும். வியாபாரிகளுக்கு பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். விவசாயிகள் தானிய விற்பனையையும் நன்றாகவே செய்து முடிப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் புதிய நற்பெயரும் புகழும் அடைவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறை சார்ந்த முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.

பெண்கள் சேமிப்பு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் பாடங்களை உடனுக்குடன் படித்து முன்னேற்றமடைவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 1.

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