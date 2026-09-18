வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் இழுபறியாக இருந்த விஷயங்களில் முடிவைக் காண்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் கெüரவம், அந்தஸ்து உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் துணிச்சலுடன் காரியமாற்றி நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளில் கவனத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைப் பராமரிப்புச் செலவு உருவாகும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு விடாமுயற்சி கை கொடுக்கும்.
பெண்கள் குழந்தைகளால் ஏற்படும் சிறிய பிரச்னைகளைச் சமாளிப்பீர்கள். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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