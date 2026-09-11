வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பண வரவு அதிகரிக்கும். பெரி யோர்களின் ஆலோசனைகளால் மாற்றம் உண்டாகும். தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத் திப் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர் .
உத்தியோகஸ்தர்கள் திட்டமிட்ட வேலை ளை குறித்த நேரத்தில் செய்து முடித்துவிடு ர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளிடமிருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். விவசாயிகள் பால் யாபாரத்தில்லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல் எதிகளுக்கு அவப்பெயர்கள் நீங்கும். கலைத்துறையினர் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவருடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு படிப் ல் இருந்த குழப்பங்கள் குறையும்.
சந்திராஷ்டமம் -இல்லை.
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