வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். எடுத்த எடுப்பிலேயே எதிலும் வெற்றியைச் சந்திப்பீர்கள். நல் லோரின் உதவியும் அறிவுரை யும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக் கும். வியாபாரிகள் கடையை விரிவுபடுத்துவீர் கள். விவசாயிகளுக்கு தோட்டம், தோப்பு உள் னிட்ட விவகாரங்கள் சிறப்பாக முடிவடையும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் குறை கனைத் தீர்க்க முயற்சி செய்வீர்கள். கலைத் துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர் கள். பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளை யாட்டுகளில் தேர்ச்சிபெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் -செப்டம்பர் 16, 17.
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