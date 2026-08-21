வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையத்தொடங்கும். குடும்பத்துடன் விருந்து, கேளிக்கைகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் கடுமையாக உழைத்து அலுவலகப் பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை அள்ளுவீர்கள். விவசாயிகள் உழைப்புக்கேற்றப் பலனை அனுபவிப்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் பெரிய முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறையில் கவனமாகச் செயல்படுவீர்கள். பெண்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் : ஆகஸ்ட் 21,22
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