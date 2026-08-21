வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வீட்டிலும் வெளியிலும் சில புதிய அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைக் காண்பீர்கள். இல்லத்தில் சுபகாரியங்கள் கைகூடும். செல்வாக்கு உயரும். பெரியோர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் செலவு செய்து கடையை அலங்கரிப்பீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் லாபம் அதிகரிக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்கள் தொடர்பு சீராக இருக்கும். சுலைத் துறையினருக்கு துறையில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பெண்கள் குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் அமைதி நிறையக்காண்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் தீவிர முயற்சி செய்து தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-ஆகஸ்ட் 25, 26, 27.
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