வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - மிதுனம்

வருமானம் சீராக இருக்கும். தொழிலை திறம்பட நடத்துவீர்கள். உற்றார் உறவினர்கள் உங்கள் இல்லம் தேடிவருவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் செயல்திறனை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் கொடுக்கவேண்டாம். விவசாயிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் வழக்குகளில் குற்றமற்றவர் என்று விடுவிக்கப்படுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்கள் தெய்வ வழிபாட்டில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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