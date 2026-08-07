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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:01 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

ஓய்வு இல்லாமல் உழைத்து கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றிவிடுவீர்கள். பிதுர் வழி சொத்துகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் ஒற்றுமையாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்கள் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மக்கள் நலப் பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.

பெண்களுக்கு பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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