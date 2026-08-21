The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,000 உயர்வு! மாலை நிலவரம்! (ஆக.21) எம்எல்ஏக்களுக்கு அரசுப் பணத்தில் ஏன் கார் வழங்க வேண்டும்? பெ. சண்முகம்முதல்வர் விஜய் சிரிப்பதைப் பார்க்க தனி ஸ்க்ரீன் வேண்டும்! தவெக எம்எல்ஏ கோரிக்கைதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அரசு கார் வேண்டாம்! உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு! எண்ணூரில் மீன்கள் செத்து மிதப்பதால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு: இபிஎஸ்நீட் போராட்டத்தில் தாக்குதல் நடத்திய போலீஸார் மீது எஃப்ஐஆர் பதிய மறுப்பு: ராகுல் தர்னாஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு தடை விதிக்க அமெரிக்க ஆணையம் பரிந்துரை!

வார பலன்கள் (ஆக. 21 - 27) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 4:26 pm IST

உற்றார் உறவினர்களுடன் நல்லுறவைப் பராமரிப்பீர்கள். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரத்தைச் செலவழிப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு அலுவலக வேலைகளைக் கற்றுக்கொடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களிடம் வெளிப்படையாகப் பழகவேண்டாம். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தைரியமாக நினைத்ததைச் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். பெண்கள் கோயில் திருப்பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் செஸ் போன்ற உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.