வார பலன்கள் (ஆக. 7 - 13) - கடகம்

வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் கைகூடும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். சேமிப்புகளை உயர்த்திக்கொள்ளுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளால் சில சிரமங்கள் ஏற்படினும், பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது. வியாபாரிகளுக்கு சிறு தடைகள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றைச் சமாளித்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகள் லாபம் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் செல்வாக்கு கட்சியில் உயரும். கலைத்துறையினர் புகழைத் தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். பெண்கள் பேச்சில் கவனமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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