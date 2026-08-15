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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 1:47 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உற்றார் உறவினர்களுடன் நல்லுறவைப் பராமரிப்பீர்கள். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரத்தைச் செலவழிப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு அலுவலக வேலைகளைக் கற்றுக்கொடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களிடம் வெளிப்படையாகப் பழகவேண்டாம். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தைரியமாக நினைத்ததைச் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். பெண்கள் கோயில் திருப்பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் செஸ் போன்ற உள்ளரங்கு விளையாட்டு

களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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