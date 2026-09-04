வார பலன்கள் (செப். 4 - 10) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தடைகளைத் தகர்த்து வெற்றிப்படிகளில் ஏறுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும். தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு அலைச்சல் அதிகரித்தாலும், செயல்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் சுமாராகவே இருக்கும். பெண்கள் புதிய ஆடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் வீண் பிரச்னையிலிருந்து விலகியிருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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