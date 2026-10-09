வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். புதிய நிலம் வாங்க முன்பணம் கொடுப்பீர்கள். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மனதில் மாற்றத்தை உண்டாக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை பொறுமையாகச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் போட்டிகளை சாதுரியமாகச் சமாளிப்பீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு பயிர் விளைச்சல் நன்றாக இருக்கும். அரசியல்வாதிகளின் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
கலைத்துறையினர் முயற்சிகளைத் தீவிரமாக்கி வெற்றி பெறுவீர்கள். பெண்கள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.