வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பழைய கடன்கள் வசூலாகும். புதியவர்கள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். சிறு தூரப் பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கடையை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் லாபம் நிறைய கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் உத்வேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் அரசு கெüரவம் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் உடன் பிறந்தோருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவீர்கள்.
மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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