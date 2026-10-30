வார பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
அனைத்துச் செயல்களையும் திட்டமிட்டுச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். மனதில் இருந்த கவலை, பயம் நீங்கிவிடும். தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். வியாபாரிகள் வியாபார சங்கங்களில் பதவி ஏற்பீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பயணங்களைத் தவிர்த்துவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுடன் நட்புப் பாராட்டுவீர்கள்.
பெண்கள் புதிய ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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