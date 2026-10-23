வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
கடினமான வேலைகளை சுலபமாகச் செய்து முடித்து விடுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்களிடம் மேலதிகாரிகளும் சக ஊழியர்களும் அனுகூலமாக நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகளின் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகள் வசூலாகும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மாற்றுக்கட்சியினரும் ஆதரவு தருவார்கள். கலைத்துறையினரின் முயற்சிகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனைத் தரும்.
பெண்களின் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மேலோங்கும். மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 23.
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