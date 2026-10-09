வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். விரும்பிய பொருள்களை வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் இடையூறுகளைத் தவிர்த்து அலுவலக வேலைகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் லாபம் தொடரும்.
அரசியல்வாதிகள் எடுத்த காரியங்களை நினைத்தபடி முடித்து விடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் நல்ல வருமானம் தரும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தின் ஒற்றுமையைப் பேணிக்காப்பீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 14, 15.
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