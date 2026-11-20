வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
அனைத்துக் காரியங்களிலும் விவேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி வந்து சேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழலில் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் ஏற்றம் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் விவசாயப்பணிகளில் சிந்தித்துச்செயல்படுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பேச்சாற்றலை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினரின் செயல்கள் சிறிது தாமதத்துக்குப் பிறகே நிறைவேறும். பெண்கள் நவீனப் பொருள்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் உள்விளையாட்டுகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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