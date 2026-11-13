வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எடுத்த காரியங்கள் நினைத்தபடியே நிறைவேறும். வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் பொருள் விற்பனையில் கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகள் நீர் வரத்து அதிகரிப்பதால், பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் சமூகத்தில் பிரபலம் அடைவீர்கள். கலைத்துறையினரை புதிய ஒப்பந்தங்கள் தேடி வரும். பெண்கள் குழப்பங்களைத் தவிர்க்க தியானம் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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