அயலக உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை விடுவிப்பில் தாமதம் இல்லை! அரசு விளக்கம்
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகை விடுவிப்பில் எவ்வித தாமதமும் இல்லை என்று தமிழக அரசு விளக்கம்
தமிழக அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
வெளிநாட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகை விடுவிப்பில் எவ்வித தாமதமும் இல்லை என்று தமிழக அரசு விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தில், வெளிநாட்டுக் கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு, தவெக அரசு முறையாக உதவித்தொகை வழங்குவதில்லை என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் குற்றம்சாட்டியிருந்தனர்.
இந்நிலையில் தமிழக அரசு இதற்கு விளக்கம் தெரிவித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "சமூகநீதித் துறை, அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான தற்போதைய நிலவரம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இவ்வாண்டு (2026-27) மொத்தம் 366 மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை 165 மாணவர்கள் தாங்கள் சேர்க்கை பெற்ற வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் சேர்ந்துள்ளனர்.
மீதமுள்ள 201 மாணவர்கள் ஜனவரி / மார்ச் 2027-க்குள் சேர உள்ளனர்.
சேர்ந்த 165 மாணவர்களில் 140 பேர் சேர்க்கை விவரங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகக் நிதிகேட்பு விவரங்களுடன் இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
இவர்களில் 84 மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணம் மற்றும் பிற செலவுகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகையாக ரூ. 30.24 கோடி இதுவரை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீதம் 56 மாணவர்கள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்துள்ளனர்; அவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
25 மாணவர்கள் இதுவரை இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கவில்லை. மாணவர்களை விரைவில் விண்ணப்பிக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் வெளிநாடு புறப்படும் முன் விசா, விமானக் கட்டணம் மற்றும் கல்விக் கட்டண முன்பணம் போன்ற ஆரம்பச் செலவுகளைச் சமாளிக்க அரசு உதவுகிறது. இதற்காக, நடப்பு ஆண்டில் தேர்வான மாணவர்களுக்கு தாட்கோ (TAHDCO) மூலம் 116 மாணவர்களுக்கு ரூ. 9.50 கோடி சிறப்புக் கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அண்ணல் அம்பேத்கர் கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின்கீழ் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகையிலிருந்து தாட்கோவிற்கு ஈடுசெய்யப்படும்.
கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் முறை:
கல்விக் கட்டணம் பல்கலைக்கழகக் கணக்கிற்கு நேரடியாக விடுவிக்கப்படுகிறது.
மொத்த ரூ. 36 லட்சம் வரம்பை மீறாத மீதமுள்ள தொகை (விமானக் கட்டணம், விடுதிக் கட்டணம், வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் பிற அனுமதிக்கப்பட்ட செலவுகள்) மாணவர் கணக்கிற்கு விடுவிக்கப்படுகிறது.
அனைத்து உதவித்தொகைகளும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் பிரத்யேக இணையதளம் மற்றும் மாணவர்களுக்கான விளக்கங்களுக்கான பிரத்யேக மின்னஞ்சல் வாயிலாக செயலாக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை விடுவிப்பில் எவ்வித தாமதமும் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்று விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Social Justice Department explanation on Annal Ambedkar Scholarship Status
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