ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சி.எஸ். கர்ணன் காலமானார்!
உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சி.எஸ். கர்ணன் சென்னையில் இன்று காலமானார்
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சி.எஸ். கர்ணன் - dps
உயர் நீதிமன்றங்களில் நீதிபதியாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற சி.எஸ். கர்ணன், உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 72.
உடல்நலக் குறைவால், சென்னை ஆயிரம் விளக்குப் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கர்ணன், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில், 1955ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் சி.எஸ். கர்ணன். இவர் கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். பிறகு, கடந்த 2016 -ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டார். 2017ஆம் ஆண்டு பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற சி.எஸ். கர்ணன், சென்னையில் வசித்து வந்த நிலையில், இன்று காலமானார்.
சிறைத் தண்டனை!
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.எஸ். கர்ணன், சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றியபோது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு எதிராக ஊழல் புகார்களைத் தெரிவித்தார். உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை ஏற்க மறுத்ததால், கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அவர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
அங்கு சென்ற கர்ணன், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு எதிராகவே கைது ஆணை பிறப்பித்தார். இதனால், அவருக்கு மனநலப் பரிசோதனை நடத்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அதனை ஏற்க மறுத்த அவர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தொடுத்தது. அதுமட்டுமன்றி 6 மாத கால சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டு, அவர் கைது செய்யப்பட்டு, 6 மாத கால சிறைவாசம் அனுபவித்ததும் நினைவுகூரத்தக்கது.
Summary
Retired High Court Judge C.S. Karnan passed away in Chennai today.
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