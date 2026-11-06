வார பலன்கள் (நவ. 6 - 12) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
கடினமாக உழைத்து முன்னேறுவீர்கள். சூழ்நிலைக்கேற்ப முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியச் செலவுகள் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொண்டு பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிககுக்கு எதிர்பார்த்த பணவரவு வந்து சேரும். விவசாயிகள் அமோக மகசூலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களை நாடிப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பான வளர்ச்சிப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 10, 11, 12.
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