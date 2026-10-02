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வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - மேஷம்

மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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வருமானம் படிப்படியாக உயரும். சிலருக்கு வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படும். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகள் மத்தியில் புகழ் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பிரசாரங்களில் கண்ணும் கருத்துமாகச் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞருடன் இருந்த விரோத மனப்பான்மையை விட்டொழிப்பீர்கள்.

பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சரியாக ஏற்று நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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