வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தடைக்கற்களை படிக்கற்களாக மாற்றிக் கொள்வீர்கள். பொருளாதாரம் ஏற்றமாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களிடத்தில் சக ஊழியர்கள், நட்புக்கரம் நீட்டுவார்கள். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெற பாடுபட்டு உழைப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பழைய குத்தகைப் பாக்கிகள் வசூலாகும்.
அரசியல்வாதிகள் சிலருக்கு கட்சியில் புதிய பதவி கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் சிக்கனமாக இருந்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்துகொள்வீர்கள்.
பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆலோசனைகளை கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 18.
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