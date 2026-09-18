வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். அரசு விஷயங்களில் அனுகூலமான போக்கு காணப்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்னைகள் குறையும். வியாபாரிகள் தனித்து முடிவு எடுத்து வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகை எடுத்தல், புதிய நிலங்களை வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் தேடி வரும்.
பெண்களுக்கு கணவருடான ஒற்றுமை நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் கூடுதலாக உழைத்து படித்து அதிக மதிப்பெண்களை எடுப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 24.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.