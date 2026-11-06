வார பலன்கள் (நவ. 6 -12) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். இழுபறியான பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். பயணங்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுக்குத் தேவையான ஒத்துழைப்பை நல்குவார்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்திடம் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் உதவிகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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