வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
கடன் வாங்கும் நேரத்தில் பத்திரங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும். எவரிடமும் அநாவசியப் பேச்சு பேச வேண்டாம். தொழிலை சீராக நடத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சாதகமான நிலையைக் காண்பீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு பாசன வசதிகள் பெருகும். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் காரியங்களைத் திட்டமிட்டு நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் தனித்திறமைகள் வெளிப்படும்.
பெண்கள் முக்கிய முடிவுகளை கவனமாகச் சிந்தித்து எடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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