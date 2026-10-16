வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். பழைய கடன்களை வசூலிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய உத்திகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் படிப்படியாக முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் உடல் உழைப்புக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் இருந்த சங்கடங்கள் குறையும். கலைத்துறையினர் கடுமையாக உழைத்து நற்பலன் அடைவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியிலும் விளையாட்டிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - 21, 22.
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