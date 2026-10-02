வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். நீண்ட நாள்களாக தடைபட்ட பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத பண வரவு உண்டாகும். வியாபாரிகள் போட்டி பொறாமைகளைச் சாதுர்யத்துடன் சமாளிப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைத் தவிர்த்திடுங்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளை சரியாகத் திட்டமிட்டு குறித்த காலத்துக்குள் செய்து முடித்து விடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் புதிய பயிற்சிகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்கி உற்சாகமடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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