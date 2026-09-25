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வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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எதிர்பாராத சில பயணங்களைச் செய்வீர்கள். மனதுக்குப் பிடித்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவுடன் சில முன்னேற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் - வாங்கல் லாபகரமாகவே இருக்கும். விவசாயிகளுக்கு விவசாய மானியம் கைவந்து சேரும்.

அரசியல்வாதிகள் பொறுமையுடனும் பொறுப்புடனும் கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தனித்துச் செயல்பட்டு துறையில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.

பெண்கள் கணவரின் முழுமையான ஆதரவால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 25.

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