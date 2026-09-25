வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எதிர்பாராத சில பயணங்களைச் செய்வீர்கள். மனதுக்குப் பிடித்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவுடன் சில முன்னேற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் - வாங்கல் லாபகரமாகவே இருக்கும். விவசாயிகளுக்கு விவசாய மானியம் கைவந்து சேரும்.
அரசியல்வாதிகள் பொறுமையுடனும் பொறுப்புடனும் கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தனித்துச் செயல்பட்டு துறையில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.
பெண்கள் கணவரின் முழுமையான ஆதரவால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 25.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.