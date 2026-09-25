வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எடுத்த காரியங்கள் வெற்றியை ஈட்டித் தரும். பழைய நண்பர்களின் சந்திப்பு உத்வேகத்தைக் கொடுக்கும். இறைவழிபாடு மன தெளிவைக் கொடுக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைச்சுமை அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் அனுகூலமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பயிர் உற்பத்தி நன்றாகவே இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் உடல்சோர்வைப் பொருட்படுத்தாமல் கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள்.
பெண்கள் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 28, 29, 30.
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