வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவு குறையும். வெளியில் கொடுத்திருந்த கடன்கள் வசூலாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் போட்டிகளை சாதுர்யத்துடன் சமாளித்து லாபம் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை கட்சிப் பணிகளில் ஈடுபட வலியுறுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புகழும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.
பெண்கள் கூடுதல் வருமானத்தில் ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் தியானம் போன்றவைகளை செய்து ஆத்ம பலத்தைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.