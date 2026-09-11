வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சி யான செய்தி கிடைக்கும். குடும் பத்தில் சுபகாரியங்கள் கைகூடும். அரசு விஷயங்களிலும் எதிர் பார்த்த சலுகை கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவே றும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஏமாற்று வேலைகளைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். விவசா யிகள் சக விவசாயிகளுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் பெற்றோரின் உடல்நலனில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள், மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம்- இல்லை.
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