The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கருப்பை வாய் புற்றுநோயைக் கண்டறிய சுய-பரிசோதனைக் கருவி! டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.57 ஆக நிறைவு!மீட்சியைத் தக்கவைக்கத் தவறிய இந்திய பங்குச் சந்தை! சரிவில் நிறைவடைந்த சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!!லண்டனிலேயே மிக உயரமான நட்சத்திர விடுதியில் தங்கியிருக்கும் முதல்வர் விஜய்! ஒரு நாள் வாடகை?விழாக்கோலத்தில் தில்லி! பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கும் உலகத் தலைவர்களின் பட்டியல்!!அரும்புதல்வர்களுள் ஒருவரைத் தமிழ்த்தாய் இழந்துவிட்டாள்!சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு ஸ்டாலின் இரங்கல்!தமிழ்கூறு நல்லுலகிற்கு பேரிழப்பு! சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு முதல்வர் விஜய் இரங்கல்!தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்! லண்டன் சென்றடைந்தார் முதல்வர் விஜய்! தமிழர்கள் உற்சாக வரவேற்பு!பெற்றோரை விட்டுவிட்டு கணவர் தனிக்குடித்தனம் வர வேண்டும் என சொல்வது துன்புறுத்தல்: நீதிமன்றம்குறையும் சிறுவாணி அணை நீர்மட்டம்! கோவைக்கு குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படுமா?பேருந்து ஓட்டுநர்களிடம் கதவுகளின் சுவிட்ச் கொடுக்கப்பட்டது இதற்குத்தானா? பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்தியா வந்தார் ரஷிய அதிபர் புதின்பரந்தூர் அருகே சிப்காட்! நிலம் கையகப்படுத்த அரசாணை வெளியீடு!மகாராஷ்டிரத்தில் கோர விபத்து: லாரி-கார் மோதிக்கொண்டதில் 3 குழந்தைகள் உள்பட 8 பேர் பலிதங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,920 சரிவு! வெள்ளியும் குறைந்தது!பிகாரில் வெள்ளத்தில் மூழ்கி 5 போ் உயிரிழப்பு: இதுவரை 43.64 லட்சம் போ் பாதிப்பு

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.57 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ஆரம்பக்கட்ட சரிவின் பெரும்பகுதியை ஈடுசெய்து, 5 காசுகள் சரிவுடன் ரூ. 95.57 ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

கோப்புப் படம்

Published On :

மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ஆரம்பக்கட்ட சரிவின் பெரும்பகுதியை ஈடுசெய்து, வர்த்தக முடிவில் 5 காசுகள் சரிவுடன் ரூ. 95.57 ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

உலகளாவிய சந்தைகளில் நிலவும் முதலீட்டுத் தயக்கம் மற்றும் உயர்ந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஆகியவை ரூபாயின் மதிப்பை சரிய வைத்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர். இதனால், தொடர்ந்து ஐந்தாவது வர்த்தக நாளாக இன்றும் ரூபாய் மதிப்பு சரிவுடன் நிறைவடைந்தன.

வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில் ரூபாய் மதிப்பு சரிவுடன் காணப்பட்டாலும், உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட சிறிய மீட்சியினால் சரிவை ஓரளவுக்குக் குறைக்க உதவியாதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.70 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் சரிந்து ரூ. 95.79 என்ற குறைந்தபட்ச நிலையை எட்டியது. இருப்பினும், சரிவைச் சரிசெய்து ரூ. 95.51 என்ற உச்சத்தை எட்டியது. வர்த்தக முடிவில் 5 காசுகள் சரிவுடன் ரூ. 95.57 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

Summary

The rupee pared most of its initial losses and settled at 95.57 against the US dollar on Friday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒவ்வொரு பண்டிகைக் காலையும் உங்களுடன்தான்..! - சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு சிஎஸ்கே இரங்கல்!

ஒவ்வொரு பண்டிகைக் காலையும் உங்களுடன்தான்..! - சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு சிஎஸ்கே இரங்கல்!

நிறைவாழ்வில் பெருஞ்செயல் செய்தவர்... சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு கமல்ஹாசன் இரங்கல்!

நிறைவாழ்வில் பெருஞ்செயல் செய்தவர்... சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு கமல்ஹாசன் இரங்கல்!

குஜராத்: விடுதியில் உணவு நஞ்சானதால் 195 சிறுமிகளுக்கு உடல்நலக் குறைவு

குஜராத்: விடுதியில் உணவு நஞ்சானதால் 195 சிறுமிகளுக்கு உடல்நலக் குறைவு

கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடித்த ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் டீசர் அப்டேட்!

கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடித்த ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் டீசர் அப்டேட்!

விடியோக்கள்

Mandaadi Movie review | பந்தயம் அடித்ததா? நடிகர் சூரியின் மண்டாடி? | Soori | Review

Mandaadi Movie review | பந்தயம் அடித்ததா? நடிகர் சூரியின் மண்டாடி? | Soori | Review

தவெக வெற்றிக்காக பாடுபடுவோம்! விசிக தலைவர் திருமா | VCK | TVK

தவெக வெற்றிக்காக பாடுபடுவோம்! விசிக தலைவர் திருமா | VCK | TVK