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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.50 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.50 ஆக நிலைபெற்றது.

கோப்புப் படம்

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 6:33 pm IST

மும்பை: வலுவான டாலர் வரத்து இருந்தும், கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் உலகளாவிய பாதகமான சூழலால்  டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.50 ஆக நிலைபெற்றது.

கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் வைத்திருக்கும் வங்கி கணக்கு மூலம் டாலர் வரவு அதிகரித்த போதிலும் உலகளாவிய எதிர்மறை காரணிகளை ஈடுசெய்ய முடியவில்லை என்று வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.40 ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில், ​​ரூபாய் மதிப்பு அதிகபட்சமாக ரூ. 94.38 வரையிலும் சென்று, குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.50 வரை சென்றது. வர்த்தக முடிவில், முந்தைய வர்த்தக நாள் முடிவை விட 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.50 ஆக நிலைபெற்றது.

கடந்த வாரம் கடைசி வர்த்தக நாளான வெள்ளிக்கிழமையன்று, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 8 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.43 ஆக நிலைபெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The rupee fell 7 paise to close at 94.50 against the American currency on Monday.

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