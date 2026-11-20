வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சிந்தனையில் தெளிவு பிறக்கும். தொழிலில் இலக்குகளை எட்டுவீர்கள். குடும்பப் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையில் கூடுதல் வருவாய் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகளில் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் ஆலோசனைப்படி நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத பணவரவைக் காண்பீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சிறு விவாதங்கள் தோன்றி மறையும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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