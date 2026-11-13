வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உடன்பிறந்தோருடன் மனம் விட்டுப் பேசி தெளிவுகளை உண்டாக்குவீர்கள். வாகனங்களுக்கு பராமரிப்புச் செலவு செய்ய நேரிடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு வேலை நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த மகசூலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி ரீதியான பயணங்களை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்குச் செலவு செய்வீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 18, 19.
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