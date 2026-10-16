வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
நினைத்த காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் சீர்படத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் கரிசனத்தைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்காத பொருள்களை விலையைக் குறைத்து விற்பீர்கள்.
விவசாயிகளுக்குக் கால்நடைப் பராமரிப்புச் செலவுகள் குறையும். அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரிடம் நட்பாகப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் உதவியுடன் ஒப்பந்தங்களை நல்லபடியாகச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
பெண்கள் இக்கட்டான தருணங்களில் சமயோஜிதமாக நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்களின் தனித்திறமை வெளிப்படும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.