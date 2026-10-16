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வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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நினைத்த காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் சீர்படத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் கரிசனத்தைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்காத பொருள்களை விலையைக் குறைத்து விற்பீர்கள்.

விவசாயிகளுக்குக் கால்நடைப் பராமரிப்புச் செலவுகள் குறையும். அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரிடம் நட்பாகப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் உதவியுடன் ஒப்பந்தங்களை நல்லபடியாகச் செய்து முடிப்பீர்கள்.

பெண்கள் இக்கட்டான தருணங்களில் சமயோஜிதமாக நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்களின் தனித்திறமை வெளிப்படும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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