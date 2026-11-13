வார பலன்கள் (நவ. 13 -19) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உற்றார் உறவினர் உதவிகரமாக இருப்பார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடினமான வேலைகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடன் கொடுத்து வியாபாரத்தைப் பெருக்க நினைக்க வேண்டாம். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்திடம் அதிகம் நெருங்க மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை அனுசரித்து நடந்தால் பிரச்னைகளைத் தவிர்க்கலாம். பெண்கள் குடும்பத்தில் பொறுமையுடனும் பொறுப்புடனும் நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் புதிய யுக்திகளைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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