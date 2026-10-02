வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையும். வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் நீங்கும். புதிய வழிகளில் வருமானம் வரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பொறுப்புடனும் நிதானத்துடனும் நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் பயணங்களால் நன்மை அடைவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தினருடன் அனுசரணையாக நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் புதிய விளையாட்டுகளைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.