கரோனா வதந்திகளுக்கு செல்ஃபி புகைப்படம் வழியாகப் பதில் அளித்த நடிகர் சிவகுமார்

நடிகர் சிவகுமாருக்கு கரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வெளியான செய்திகளுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த திங்கள் அன்று நடிகர் சிவகுமார் (79), மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொண்டார். இதையடுத்து சிவகுமாருக்கு கரோனா பாதிப்பு என்றும் தனிமைப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.

பரிசோதனை முடிவில் சிவகுமாருக்கு கரோனா இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இதையடுத்து சிவகுமார் மகிழ்ச்சியுடன் செல்பி எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம், சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

Legendary Actor / Artist and Orator #Sivakumar is fine and healthy

He was tested negative after the corona test. This picture shot today evening.@Suriya_offl @Karthi_Offl @johnsoncinepro pic.twitter.com/5Ccx1vU7jq